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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أول تحرك من «الأوقاف».. محضر وتحقيق حول «منزل المسجد» المثير للجدل

الخميس 04/مارس/2021 - 11:29 ص
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، إنه تم عمل محضر وقف أعمال باعتباره اعتداء على حرمة بيت من بيوت الله واستخفافا بقدسية المسجد الذي يعلو قبته طابقين بمحافظة البحيرة ومبني داخل منزل، وإن لم يكن مضمونا للوزارة.

وأوضح رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف لـ"الدستور"، أنه سيتم اليوم الخميس فتح تحقيق عاجل مع مفتش المنطقة ومدير الإدارة، مؤكدا أن المسجد لم يكن مسجل لدى وزارة الأوقاف، ولم تشرف عليه إداريا أو دعويا.

وأوضح "طايع"، أنه بعد المعاينة الأولية لمديرية أوقاف البحيرة، اتضح أنه مسجد مبني فوقه طابقين، داخل محطة بنزين ومازال في مرحلة البناء.

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