توصيات لجنة شؤون المهجر بالمجمع المقدس

قال الأنبا برنابا أسقف روما وعضو لجنة شؤون المهجر بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه خلال اجتماع اللجنة برئاسة البابا تواضروس الثاني، اتخذت عده توصيات بناء على الاقتراحات المقدمة من لجنة سكرتارية المجمع المقدس.وتابع: أن اللجنة تهتم بشؤون إيبارشيات المهجر، وأنه خلال الفترة الماضية اجتمعت أكثر من مرة عبر زووم بناء على توصيات لجنة السكرتارية، مضيفًا: أن اللجنة قدمت عدة اقتراحات وهي وضع بلاد المهجر بسبب ظروف كورونا ووضع طرق بديلة للخدمة في أنشطة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية في بلاد المهجر في ظل أزمة كورونا.بدأت الجلسة العامة للمجمع المقدس بمركز اللوجوس بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وتوافد أساقفة ومطارنة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون للمشاركة في اجتماع الجلسة الختامية المجمع المقدس بالدير الأنبا بيشوي.وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وعقدت 10 لجان للمجمع المقدس اجتماعاتها على مدار 3 أيام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع لجنتي الدائمة وشئون المهجر.