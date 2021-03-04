«نصّاب» يجمع 10 ملايين جنيه بحجة «الاستثمار في عقارات البساتين»
الخميس 04/مارس/2021 - 11:29 ص
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على مقاول لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال المقاولات بقيمة ١٠ ملايين جنيه.
كانت وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (مقاول، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال المقاولات مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
وبمواجهته بما نسب إليه اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 10 ملايين جنيه بدعوى توظيفها بمجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، وأمكن التوصل إلى 10 من المجنى عليهم، حيث أقر المتهم بارتكاب 10 وقائع بإجمالى مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وقدموا (20) شيك بدون رصيد مُذيلين بتوقيع المتهم بإجمالى المبالغ المالية المُستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من وقائع آخرى وصولًا لباقى المجنى عليهم.
كانت وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (مقاول، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال المقاولات مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
وبمواجهته بما نسب إليه اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 10 ملايين جنيه بدعوى توظيفها بمجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، وأمكن التوصل إلى 10 من المجنى عليهم، حيث أقر المتهم بارتكاب 10 وقائع بإجمالى مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وقدموا (20) شيك بدون رصيد مُذيلين بتوقيع المتهم بإجمالى المبالغ المالية المُستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من وقائع آخرى وصولًا لباقى المجنى عليهم.