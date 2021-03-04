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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«نصّاب» يجمع 10 ملايين جنيه بحجة «الاستثمار في عقارات البساتين»

الخميس 04/مارس/2021 - 11:29 ص
نصّاب عقارات
نصّاب عقارات
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على مقاول لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال المقاولات بقيمة ١٠ ملايين جنيه.

كانت وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (مقاول، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال المقاولات مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبمواجهته بما نسب إليه اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 10 ملايين جنيه بدعوى توظيفها بمجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، وأمكن التوصل إلى 10 من المجنى عليهم، حيث أقر المتهم بارتكاب 10 وقائع بإجمالى مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وقدموا (20) شيك بدون رصيد مُذيلين بتوقيع المتهم بإجمالى المبالغ المالية المُستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من وقائع آخرى وصولًا لباقى المجنى عليهم.

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