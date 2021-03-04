مالیزیا بحاجة إلى مزید من الأموال لمكافحة التھدیدات السیبرانیة

أكد وزير الدفاع الماليزي إسماعیل صبري یعقوب، أن الحكومة المالیزیة بحاجة إلى مزید من الأموال لتعزیز التحصینات الدفاعیة للبلاد، في مساعیھا لمواجھة التھدیدات الإلكترونیة المتزایدة.وقال يعقوب في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزيةبرناما إن البلاد ستكون عرضة للھجوم السیبراني إذا حدث بالفعل اختراق المعلومات والبیانات، واستغلالھا من أطراف غیر مسؤولة.وأضاف "نحن بحاجة إلى مزید من الأموال لتعزیز دفاعنا في مواجھة التھدیدات الإلكترونیة، ولكن لا یمكنني الكشف ھنا عن النسبة المئویة لقدراتنا الدفاعیة".كما أكد أن الحكومة ستقوم بالتعاون مع عدة شركاء استراتیجیین مثل الوكالة الوطنیة للأمن السیبراني، ولجنة الاتصالات والوسائط المتعددة ومركز الأمن السیبراني التابع لجامعة الدفاع الوطني المالیزیة من أجل معالجة التھدیدات السیبرانیة بشكل شامل، بالإضافة إلى إقامة التعاون الأمني مع الھیئات الإقلیمیة والدولیة.