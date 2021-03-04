مخدرات وأموال.. الأمن يستهدف بؤرة إجرامية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من استهداف وضبط بؤرة إجرامية خطيرة بمنطقة العامرية.أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام، تواجد بعض العناصر الإجرامية الخطرة والمشهور عنهم الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى.أسفرت جهودها عن ضبط 6 عناصر إجرامية، وبحوزتهم (كمية من مخدر حشيش – كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 5 هواتف محمولة – 4 مركبات "توك توك")، وباستهداف (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) تبين عدم تواجده، وبتفتيش السيارة الخاصة به ملك شقيقه المتواجدة بجوار منزله، عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - بعض المشغولات الذهبية)، كما عُثر على سيارتين خاصين بالمتهم الأخير الهارب المتواجدين بمحيط مسكنه يستخدمهم فـى نقل وترويج وبيع المواد المخدرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.