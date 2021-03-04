كوريا الجنوبية تقبل استقالة المدعي العام

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن الرئيس الكوري مون جيه إن قبل استقالة المدعي العام يون سيوك-يول من منصبه بعد ساعة واحدة من تصريحاته بأن روح الدستور ونظام الحكم بالقوانين في البلاد يتعرضان للتدمير، وأن الخسائر من هذا ستنعكس خصما على الشعب، ومن الصعب مسايرة انهيار المنطق السليم والعدالة اللذان بناهما مجتمعنا عبر سنوات طويلة ".ونقلت الوكالة الكورية عن المستشار الرئاسي للتواصل الشعبي جيونغ مان- قوله إنه تم قبول "نية "المدعي العام في تقديم الاستقالة متوقعا أن يبدأ المكتب الرئاسي عملية البحث عن خلف للمدعي العاموكان المدعي العام يون سيوك-يول قد أعلن اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عن نيته الصارمة في تقديم استقالته قائلا" مهامي في النيابة العامة تنتهي حتى هنا، فأريد أن أتقدم بالاستقالة عن منصب المدعي العام اليوم "، وأضاف " روح الدستور ونظام الحكم بالقوانين يتعرضان للتدمير، وأن الخسائر من هذا ستنعكس على الشعب، ومن الصعب مسايرة انهيار المنطق السليم والعدالة اللذين بناهما مجتمعنا عبر سنوات طويلة".وقال يون " كما كنت أبذل كل ما في وسعي لحماية الديمقراطية الحرة وحقوق الشعب أينما أكون ".