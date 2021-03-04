تعرف على مكان تلقي لقاح كورونا ببورسعيد

أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بدء تلقي لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل.وأشار "أبوهاشم"، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى التنسيق والتعاون بين مديرية الشئون الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل لتخصيص مستشفى النصر لتلقي اللقاح.يشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت عن بدء تلقي اللقاح لفيروس كورونا، اليوم الخميس، وذلك لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.