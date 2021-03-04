تسريب إجابات امتحان علم نفس «تانية ثانوى» على «تليجرام»

سرب أحد "الجروبات" علي قناة في تطبيق "تليجرام" إجابات امتحان علم النفس للصف الثاني الثانوي، ورصدت "الدستور" تسريب إجابات امتحان علم النفس على جروب باسم "لجنة خاصة"، للحصول على الإجابات الخاصة بامتحانات الصف الثاني الثانوي.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقى الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة من المنزل في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس الجارى وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوى، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.