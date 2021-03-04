ضبط 47 ألف وحدة ألعاب نارية بحوزة سائق في الفيوم

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم قيام "سائق" مقيم بدائرة المركز، بالإتجار فى الألعاب النارية.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته 47 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.