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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة دمياط عن امتحان طالب بـ«سيارة إسعاف»: هناك طالبات على «وش ولادة» أيضا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:23 ص
جامعة دمياط
جامعة دمياط
حسام فهمي
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قال الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، معلقا على ما اثير بشأن وفاة طالب بكورونا داخل الجامعة، إن جميع الطلاب والطالبات يؤدون الامتحانات بشكل طبيعي، مضيفا أن عددهم يوميًا بالجامعة يقدر بعشرات الآلاف، ومن الطبيعي أن يحضر بعضهم للامتحان بسيارة إسعاف حال معاناته من أسباب مرضية ما، حتى لا يحرم من حقه في دخول الاختبار، طالما كان ذلك لا يضره ولا يضر زملائه، وبعضهم تكون لجنته أحيانًا داخل سيارة الإسعاف نفسها، وتوفر له الجامعة ملاحظين وكأنها لجنة اختبارات مستقلة.

وأضاف دعدور، أن هذه الإجراءات تتخذ بسبب أمور كثيرة مثل مصابي الحوادث أو أصحاب الأمراض المزمنة، أو بعض الطالبات المتزوجات اللاتي يقترب موعد ولادتهن مع الامتحانات وترغبن في استكمالها بموعدها، وهذه الإجراءات تتم تحت إشراف تام من الإدارة الطبية بالجامعة، وبالتعاون مع القومسيون الطبي ومديرية الصحة.

و أضاف البيان، ان الجامعة توفر أيضًا بالتعاون مع وزارة الداخلية إجراء الاختبارات في نفس اليوم والموعد لأي طالب يقضي عقوبة الحبس، وترسل له أوراق الإجابة والأسئلة مع ملاحظين ليخوض الاختبار في نفس التوقيت مع دفعته، وكل هذه الأمور متبعة في جميع الجامعات من وقت طويل وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.

وأهابت الجامعة بقلة من الطلاب الجدد حديثي العهد بالجامعة، احترام خصوصية زميهلم مصاب الحادث الذي أتى للاختبار بسيارة إسعاف ونُقل للجنة الاختبار محمولًا ومغطى بأغطية تحميه من البرد، نظرًا لعدم استطاعة مصابي الحوادث ارتداء ما يقيهم من البرد القارس.

ونفت الجامعة في وقت سابق ما تداولته عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من مقطع فيديو يظهر فيه نقل طالب إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف أمام بوابات الجامعة، متبوعا بترديد أنباء عن وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه مصاب بكسر في الحوض، وحصر للامتحان بكليته.

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