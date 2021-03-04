ضبط مستريح جديد استولى على 10 ملايين جنيه من المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مستريح جديد استولى على 10 ملايين جنيه من المواطنين بمحافظة القاهرة بأسلوب النصب.وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (مقاول، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال المقاولات مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبمواجهته بما نسب إليه اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 10 ملايين جنيه بدعوى توظيفها بمجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، وأمكن التوصل إلى 10 من المجنى عليهم، حيث أقر المتهم بارتكاب 10 وقائع.باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وقدموا 20 شيك بدون رصيد مُذيلين بتوقيع المتهم بإجمالى المبالغ المالية المُستولى عليها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من وقائع أخرى وصولًا لباقى المجنى عليهم.