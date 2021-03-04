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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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8 أفكار هدايا للمرأة في يومها العالمي

الخميس 04/مارس/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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اقترب الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذى يحل فى 8 مارس كل عام، متضمنا الاحتفاء بالنساء ونضالهن وتضحياتهن وتقدير لمسيرتهن فى الحياة، ودعم حقوقهن.

وتقدم "الدستور" أفكار هدايا للاحتفال بالمرأة في يومها العالمي وشكرها على كل حبها واهتمامها الذي يجعل المجتمع ناجحا لان الهدية رمز للحب.

- الورود:
تعشق المرأة الورود، يمكن تقديم باقة حمراء، وردية، أو باقة من زهور الأوركيد كاختيار أمثل للتعبير عن الامتنان، أو مجموعة من الزنابق الآسيوية أو زهور القرنفل التي تجذب الخيال ويحبها الجميع.

- الشوكولاتة:
تعشق النساء الشيكولاتة بجميع انواعها، يمكن تقديم علبة شوكولاتة مع باقة ورود ستجعل أى سيدة تفرح بشدة.

- الكيك:
يمكن الاحتفال بتقديم كيكة شهية مختلفة النكهات وتكون لافتة للنظر.

- أطارات صور:
يمكن اهداء إطار صور شيك مع صورة تجمع الافراد سويا لتبقي ذكرى عزيزة إلى الأبد.

ساعات أنيقة:
يمكن إهداء ساعة نسائية جذابة وأنيقة.

- عطور:
العطور النسائية متوفرة كمجموعات تعجب كل امراة، لكل عطر قصة تتناسب مع شخصية من يستخدمه.

- حقيبة يد:
هناك ماركات من حقائب يد تحبها جميع النساء، بألوان جذابة وتصميمات مثيرة.

- عشاء رومانسي:
تناول عشاء رومانسي على ضوء الشموع في أكثر مكان تحبه.

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