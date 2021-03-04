8 أفكار هدايا للمرأة في يومها العالمي

- الورود:



- الشوكولاتة:



- الكيك:



- أطارات صور:



ساعات أنيقة:



- عطور:



- حقيبة يد:



- عشاء رومانسي:



اقترب الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذى يحل فى 8 مارس كل عام، متضمنا الاحتفاء بالنساء ونضالهن وتضحياتهن وتقدير لمسيرتهن فى الحياة، ودعم حقوقهن.وتقدم "الدستور" أفكار هدايا للاحتفال بالمرأة في يومها العالمي وشكرها على كل حبها واهتمامها الذي يجعل المجتمع ناجحا لان الهدية رمز للحب.تعشق المرأة الورود، يمكن تقديم باقة حمراء، وردية، أو باقة من زهور الأوركيد كاختيار أمثل للتعبير عن الامتنان، أو مجموعة من الزنابق الآسيوية أو زهور القرنفل التي تجذب الخيال ويحبها الجميع.تعشق النساء الشيكولاتة بجميع انواعها، يمكن تقديم علبة شوكولاتة مع باقة ورود ستجعل أى سيدة تفرح بشدة.يمكن الاحتفال بتقديم كيكة شهية مختلفة النكهات وتكون لافتة للنظر.يمكن اهداء إطار صور شيك مع صورة تجمع الافراد سويا لتبقي ذكرى عزيزة إلى الأبد.يمكن إهداء ساعة نسائية جذابة وأنيقة.العطور النسائية متوفرة كمجموعات تعجب كل امراة، لكل عطر قصة تتناسب مع شخصية من يستخدمه.هناك ماركات من حقائب يد تحبها جميع النساء، بألوان جذابة وتصميمات مثيرة.تناول عشاء رومانسي على ضوء الشموع في أكثر مكان تحبه.