«الزراعة»: تكثيف حملات اللجان على محصول القمح

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مديريات الزراعة بالمحافظات، ومركز البحوث الزراعية، تكثيف لجانها وحملاتها للمرور على جميع الزراعات، خاصة المحصول الأول وهو القمح، وتقديم جميع الإرشادات والتوصيات حتى الحصاد لزيادة الإنتاج من المساحات المنزرعة، خاصة بعد زراعة العديد من الأصناف الجديدة مبكرة النضج وعالية الإنتاج.وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات له اليوم، إنه منذ بداية زراعة القمح، تم نشر لجان متخصصة ولجان متابعة للتعريف بأصناف القمح المبكرة النضج لزيادة الإنتاج، وحث المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح بنظام "المصاطب"، في مساحات تتخطى المليون فدان لزيادة الإنتاج الكلى من القمح، وترشيد استهلاك مياه الرى من خلال التوصيات وبرامج التوعية.وأوضح أن زراعة القمح على مصاطب لها ميزة نسبية في توفير مياه الرى، وتوفير الطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية خلال الرى.