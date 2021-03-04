توافد المواطنين على مستشفى قلين في كفر الشيخ لتلقي لقاح كورونا

أكد مصدر مسئوول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن مستشفى قلين المركزي أنهى ستعداداته لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وبالفعل بدأ المواطنين في التوافد على المستشفى منذ بداية اليوم أول أيام التطعيم.وكشف المصدر لـ"الدستور"، أن كافة قيادات مديرية الصحة داخل مستشفي قلين مقر توزيع لقاح كورونا، في انتظار وصول اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ووفد من الوزارة لبدء عملية التلقيح، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة بين المترددين على المستشفى.وكان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أكد أن وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المسئولة عن توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد حسب الأولويات وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.