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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع مُرتقب بين لجنة العشر مع طليعة فريق المراقبين الدوليين في ليبيا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:16 ص
ليبيا
ليبيا
عبير سليم
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تعقد اللجنة العسكرية المشتركة لطرفي النزاع الليبي المعروفة باسم 5+5، اليوم الخميس، اجتماعا مع طليعة فريق مراقبين دوليين الذي وصل إلى طرابلس للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أكتوبر الماضي.

ووصلت طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو عشرة أشخاص إلى طرابلس، أمس الأول الثلاثاء، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا، والتحقق من مغادرة المرتزقة المنتشرين في البلاد.

ويفترض أن يزور الوفد مدينة سرت التي تتخذها اللجنة العسكرية المشتركة مقرًا لها.

ووفق ما أكده عضو لجنة 5+5 عن حكومة الوفاق، العميد مختار نقاصة، في تصريح لموقع " ليبيا24"، فأن وفد المراقبين الدوليين يتكون من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح نقاصة، أن فريق المراقبين الدوليين سيعقد اجتماعا الخميس مع لجنة اللجنة العسكرية.

وبّين أن الاجتماع يتضمن استيضاح بعض الأمور والمعلومات، حول إقامتهم وحمايتهم وبعض الأمور الأخرى.

وأشار إلى، أن مهمة المراقبين تتمحور حول تقييم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن فريقًا من المراقبين سيصل إلى ليبيا للإشراف على خروج المقاتلين الأجانب، عند بدء الإعلان عن خروجهم.

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