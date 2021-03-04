تعاون بين جامعة أسيوط والحماية المدنية في التدريب على التعامل مع الحرائق

ترأست الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع أعضاء اللجنة المشكلة لوضع خطة إخلاء الجامعة والوقاية من الحرائق، وذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، وبحضور الدكتور محمد أبو القاسم الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة التعدين والفلزات بكلية الهندسة والمشرف على قطاع الدفاع المدني بالجامعة، والدكتور نبيل يس عبدالشافى الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والمشرف على الشعبة الهندسية بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والدكتور ممدوح على يوسف مدرس متفرغ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، والمقدم محمد الجنزورى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة المساعد والأستاذ عبد العليم على عبد الرحيم رئيس الإدارة القانونية المركزية بالجامعة، وناصر الدوينى مدير إدارة الأمن الجامعى ومحمد حسين عبد العال مدير إدارة الحماية المدنية بالجامعة.وأوضحت، غانم أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل التعاون بين إدارة الجامعة وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط في كيفية الوقاية والحماية من الحرائق والتدريب على خطط الإخلاء المباني والمنشآت والتدريب العملي على عمليات الإطفاء واستخدام الأجهزة الخاصة بها، مؤكدةً أن الجامعة لا تألو جهدًا ولا تدخر وسعًا في دعم إدارة الحماية المدنية للقيام على الوجه الأكمل بمهمتها في الحفاظ على القوى البشرية وتدريبها على كيفية التدخل السريع لإنقاذ الأرواح والمنشآت والممتلكات حال نشوب حريق في أي وقت وأي مكان وذلك من خلال تنظيمها للعديد من الدورات التدريبية والمحاضرات العلمية للوقاية من الحرائق.وأشارت إلى أن الاجتماع تناول كيفية وضع الخطط لتامين المنشات الجامعية من خلال الرسومات الهندسية للمباني وإعداد دراسة لمسالك الهروب ودراسة لتجهيزات الاطفائية وذلك وفق خطة زمنية محددة،وكذلك التنسيق والتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط على ان تتولى إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لإفراد الحماية المدينة بالجامعة و الارتقاء بفرق الإطفاء والتطبيق العملي لخطط الإخلاء للمنشات ومناطق التجمع ذات الكثافة الطلابية.