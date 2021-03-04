3 مقرات لتطعيم كبار السن ضد كورونا في الإسكندرية

بدأت مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، اليوم الخميس، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد بثلاثة مقرات بالمحافظة.وأكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المقرات التي يتم بها إعطاء اللقاح هى مقر المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة، ومقر وحدة طب أسرة المفروزة، ومقر وحدة طب أسرة العمراوي.وأشار إلى أن سوف يتم تطعيم 100 شخص يوميا بكل مركز من المراكز الثلاثة، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز دور كامل بالمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة ليكون واحدًا من ثلاثة مقرات لبرنامج اللقاح ضد فيروس كورونا بالإسكندرية.