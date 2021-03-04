مطار الأقصر يستقبل 28 رحلة سياحية اليوم

تشهد صالات السفر والوصول الداخلية بمطار الأقصر الدولي، طوال اليوم الخميس، سفر ووصول 1500 راكب من مختلف الجنسيات عبر 28 رحلة سياحية تابعة لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية.يأتي ذلك في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، عمليات التعقيم والتطهير بكافة الصالات والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.