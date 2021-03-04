ارتفاع أسعار المنتجات المحلية في تركيا بنسبة 27.9%

أعلن معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي لتبلغ 15.61%، وهي مستويات تاريخية، وارتفعت معدلات التضخم في فبراير المنصرم نحو 0.91 % مقارنة بالشهر الأسبق، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجات المحلية بنسبة 27.9%.أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك فزاد بدوره بنسبة 2.60% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، و15.61% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، و12.81% عن متوسطات 12 شهرًا، وفقًا لموقع «تي آر تي» الناطق بالتركية.ومن حيث مجالات الإنفاق الرئيسية، كانت المجموعات الرئيسية الأخرى التي انخفضت في فبراير 2021 هي الترفيه والثقافة بنسبة 0.98%، والملابس والأحذية بنسبة 0.93%.من ناحية أخرى، كانت المجموعات ذات الزيادات الكبيرة في فبراير 2021، حسب مجموعات الإنفاق الرئيسية هي الصحة بنسبة 3.00%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.57%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.32% على التوالي.