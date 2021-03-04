بعد تصدرها «ترند جوجل».. أبرز المعلومات عن الفنانة هند عبد الحليم

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم، "ترند جوجل" بعد استضافة الاعلامية منى الشاذلي لها، في برنامج "معكم" على سي بي سي اكسترا، وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها.- هند عبد الحليم ممثلة ومغنية مصرية، ولدت في الإمارات العربية المتحدة في أبريل عام 1993.- شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وشاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار.- أبرز أعمالها كانت مشاركتها في مسلسل "الأب الروحي" بالإضافة إلى "فوق مستوى الشبهات"، و"بنات سوبر مان"، و"راس الغول"، و"الميزان"، و"طاقة نور"، و"30 يوم"، و"عوالم خفية".- حصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح كأحسن ممثلة عن دورها في مسرحية "هنا انتيجون" عام 2015.- كان أول ظهور لها في الدراما التليفزيونية في مسلسل الكابوس عام 2015.- ابنة لاعب كرة القدم ونجم نادي الزمالك سابقًا أحمد عبدالحليم.- آخر أعمال هند عبدالحليم مسلسل "حكايات بنات"، الجزء الرابع، بطولة هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، كريم العمري، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.