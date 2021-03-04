مصر للطيران تسير 58 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 58 رحلة جوية بمعدل 40 رحلة دولية، و12 رحلة داخلية، و6 رحلات شحن جوي، تنقل أكثر من 4748 راكبًا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، بيروت، أكرا، لاجوس، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، دبي، روما، نيويورك، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم وطابا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.