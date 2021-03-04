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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس النواب يهنئ «أبوالغيط» بتجديد الثقة أمينًا عامًا للجامعة العربية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:29 ص
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة، إلى السفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بمناسبة تجديد الثقة له لفترة جديدة أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.

وجاء في نص البرقية: "أتقدم باسمي، واسم نواب الشعب، بخالص التبريكات، بمناسبة تجديد ثقة وزراء الخارجية العرب، لتوليكم منصب أمين عام الجامعة ‏العربية".

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا التجديد يعد تتويجًا لسجل حافل ظهرت نتائجه واضحة جلية على صفحة أعمالكم ‏زهاء أكثر من أربعة عقود فى ردهات ودروب الدبلوماسية والعلاقات الدولية.‏

وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذه الثقة التي أنتم أهل لها إنما هي تأكيد واعتراف بدور مصر وريادتها؛ ‏باعتبارها دُرة العقد وقلب العروبة.‏

وأردف: "هذه الثقة تقديرًا لخبراتكم المتراكمة لتستكملوا مسيرتكم ‏المُثمرة فى القيام بدور منشود للم الشمل العربى، والعمل على توحيد المواقف ‏العربية؛ للتصدى لما يُحاك للأمة من مؤامرات، وبذل ‏الجهود لتعزيز أُطر التعاون العربى المشترك".

واختتم رئيس مجلس النواب البرقية قائلًا: "وفق الله خطاكم، وأعانكم على ما حُمِّلتم".

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