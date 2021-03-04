تعيين مريم وحيد فريد مساعدة لرئيس هيئة البريد للموارد البشرية

أصدر الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قرارًا بتعيين مريم وحيد فريد، مساعدة لرئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية.و تتمتع مريم وحيد فريد، بخبرة كبيرة في مجال إدارة الموارد البشرية تصل إلى 33 عاما تولت خلالها إدارة الموارد البشرية في العديد من البنوك، وشركات الاتصالات، وقطاع المشروبات والأغذية، وساهمت بخبراتها العلمية والعملية في قيادة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية في جميع الشركات والبنوك والمؤسسات التي عملت بها، وقادت إدارة الموارد البشرية باستخدام افضل النظم الفعالة لتطوير العنصر البشري وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية وتدريب العاملين على الأساليب الحديثة في مجال الموارد البشرية، وتقييم الأداء وتطوير المسار الوظيفي واعداد القادة وتحليل وتقييم الوظائف.جدير بالذكرأنها حاصلة علي بكالوريوس اعلام من الجامعة الأمريكية، ودبلوم إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية، وماجستير أدارة اعمال تخصص إدارة الموارد البشرية (MBA).