بدء امتحان علم النفس والاجتماع لـ«تانية ثانوي»

بدأ، منذ قليل، امتحان علم النفس والاجتماع، لطلاب الصف الثاني الثانوي، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.