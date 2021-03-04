سعر برميل النفط الكويتى ينخفض 2 سنت ليبلغ 62.03 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت ليبلغ 03ر62 دولار في تداولات، يوم أمس الأربعاء، مقابل 05ر62 دولار في تداولات يوم أمس الأول، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت أمس لـ37ر1 دولار ليغلق عند 07ر64 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53ر1 دولار ليغلق عند 28ر61 دولار للبرميل.