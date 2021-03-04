ضبط 60 قضية تموينية في الجيزة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين.وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد مصطفى فتحي، رئيس مباحث التموين بالجيزة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 60 قضية تموينية، بينها 10 عدم حمل شهادة صحية و5 عدم الإعلان عن أسعار و20 إدارة منشأة بدون ترخيص، 15 بيع بأزيد من السعر الرسمي و10 إنتاج خبز ناقص الوزن و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.