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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

والدها رفض دخولها الفن.. أبرز تصريحات هند عبد الحليم

الخميس 04/مارس/2021 - 01:57 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
إيمان ماهر
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تصدرت الفنانة هند عبد الحليم تريند جوجل بعد استضافة الإعلامية منى الشاذلي لها ولوالدها كابتن أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، في برنامج "معكم" على سي بي سي اكسترا، وترصد"الدستور" أبرز تصريحات هند عبد الحليم ووالدها.

«توقفت عن متابعة الكرة»
قالت هند عبد الحليم إنها زملكاوية، لكنها توقفت عن متابعة كرة القدم عندما وجدت فيها أشياء دموية.

«هند والاعلام»
قالت هند: بعد عامين من دراسة الإعلام لم ترغب أن تكمل فيه، وأحس أهلها بأنها محبطة، ووافقوا على أن تتعلم الفن، فتواصل والدها مع دكتور أشرف زكي، وبعدها دخلت المعهد.

«هند والزواج»
تابعت: قبل الزواج أبلغت والدتها بوجود شخص يرغب في الأرتباط بها، ولم تتحدث مع والدها مباشرة لأنها شعرت بالكسوف، والدتها أخبرته، مضيفة:"والدي لم يكونا مستوعبين فكرة عدم تواجدي في المنزل، ولما أتجوزت كنت أزورهما في البيت، ولما أمشى بابا كان يقولي أنتي رايحة فين".

«والدها رفض الفن»
قال الكابتن أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق: إنه رفض دخول ابنته المعهد العالي للفنون المسرحية، لكن عندما شاهدها مع فرقة المصريين بقيادة هاني شنودة أعجب بأدائها وفوجئ بها.

«عشق الزمالك»
قال كابتن أحمد عبد الحليم إنه نشأ وميوله زملكاوية، مثل والدته وإخوته، لأن خاله كابتن منير كمال كان من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم مصر في الستينيات.




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