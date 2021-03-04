والدها رفض دخولها الفن.. أبرز تصريحات هند عبد الحليم

«توقفت عن متابعة الكرة»



«هند والاعلام»



«هند والزواج»



«والدها رفض الفن»



«عشق الزمالك»



تصدرت الفنانة هند عبد الحليم تريند جوجل بعد استضافة الإعلامية منى الشاذلي لها ولوالدها كابتن أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، في برنامج "معكم" على سي بي سي اكسترا، وترصد"الدستور" أبرز تصريحات هند عبد الحليم ووالدها.قالت هند عبد الحليم إنها زملكاوية، لكنها توقفت عن متابعة كرة القدم عندما وجدت فيها أشياء دموية.قالت هند: بعد عامين من دراسة الإعلام لم ترغب أن تكمل فيه، وأحس أهلها بأنها محبطة، ووافقوا على أن تتعلم الفن، فتواصل والدها مع دكتور أشرف زكي، وبعدها دخلت المعهد.تابعت: قبل الزواج أبلغت والدتها بوجود شخص يرغب في الأرتباط بها، ولم تتحدث مع والدها مباشرة لأنها شعرت بالكسوف، والدتها أخبرته، مضيفة:"والدي لم يكونا مستوعبين فكرة عدم تواجدي في المنزل، ولما أتجوزت كنت أزورهما في البيت، ولما أمشى بابا كان يقولي أنتي رايحة فين".قال الكابتن أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق: إنه رفض دخول ابنته المعهد العالي للفنون المسرحية، لكن عندما شاهدها مع فرقة المصريين بقيادة هاني شنودة أعجب بأدائها وفوجئ بها.قال كابتن أحمد عبد الحليم إنه نشأ وميوله زملكاوية، مثل والدته وإخوته، لأن خاله كابتن منير كمال كان من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم مصر في الستينيات.