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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

9 نصائح لتنظيف البشرة من الهالات السوداء والحبوب (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 11:03 ص
تنظيف البشرة من الهالات
تنظيف البشرة من الهالات السوداء
زينب عتريس
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تتعرض الفتيات للكثير من المشاكل التي تخص البشرة كالهالات السوداء والحبوب والدهون، وجميعها يمكن تفاديها فقط عند تنظيف البشرة بشكل دوري، وباتباع روتين صحي للعناية والترطيب.

وتنصح خبيرة التجميل غادة البربير، بضرورة الاهتمام بالبشرة بشكل دوري حتى لا تتعرض للإجهاد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• تجهيز الغسول المناسب لبشرتك عن طريق معرفة نوع بشرتك هل هي دهنية أم جافة أم عادية.
• وضع الغسول على جهاز الفوريو وتحريكه على البشرة، حيث يساعد جهاز الفوريو على عمل مساج للبشرة فيتم التخلص من الجلد الميت، ثم تكشيط الغسول بعد انتشاره بالكامل على الوجه.
• عمل بخار للوجه عن طريق جهاز البخار أو عن طريق وضع الماء المغلي في الإناء ثم تغطية الوجه بالمنشفة حتى يذهب البخار بالكامل إلى الوجه، وهذه الخطوة مهمة لفتح المسام.
• وضع "اسكراب" على الوجه حتى يتم التخلص من الجلد الميت ويتم التركيز على المناطق التي يتواجد بها الدهون ويتم تحريك يديكِ بشكل دائري اثناء توزيع الاسكراب.
• إزالة البثور السوداء عن طريق إبرة يمكن شرائها من محلات مستحضرات التجميل أو من الصيدلية.
• تحتاج البشرة إلى الترطيب بعد مرحلة الإبرة عن طريق استخدام ماسك الحديد، وفي حالة عدم القدرة على شراءه، يمكن استخدام الزبادي عوضًا عنه.
• إنعاش البشرة هي الخطوة المتممة للخطوة السابقة، ويتم ذلك عن طريق استخدام ماسك بخلاصة الشاي الأخضر مع النعناع.
• آخر خطوة هي إغلاق مسام البشرة بتمرير قطعة ثلج على البشرة، وتمرر قطعة الثلج بعد وضعها في قطعة من الشاش، فتمرير الثلج مباشرة قد يسبب حروق ثلجية.
• في النهاية يجب الحفاظ على رطوبة البشرة، واستخدام الغسول المناسب لها، وبذالك نكون قد نظفنا البشرة وتفادينا كثير من المشاكل المستقبلية.

ويقدم الدستور فيديو توضيحي لكيفية تنضيف البشرة بشكل صحيح.

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