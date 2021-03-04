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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

لجان المجمع المقدس تجتمع للمرة الأولى منذ الإغلاق فى 2020

الخميس 04/مارس/2021 - 11:22 ص
دير الأنبا بيشوي
دير الأنبا بيشوي
مونيكا جرجس
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بدأت الجلسة العامة للمجمع المقدس بمركز اللوجوس بالمقر الباباوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، منذ قليل، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتوافد أساقفة ومطارنة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، للمشاركة في اجتماع الجلسة الختامية المجمع المقدس بالدير الأنبا بيشوي.

وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وعقدت 10 لجان للمجمع المقدس اجتماعاتها على مدار 3 أيام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع لجنتي الدائمة وشئون المهجر.

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