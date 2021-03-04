رئيس جامعة سوهاج يشدد على الإجراءات الاحترازية بامتحانات كلية التمريض

تابع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التمريض، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، يصاحبه الدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد الكلية.وخلال جولته أكد عزيز على التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل من انتظام عمليات التعقيم داخل اللجان قبل وبعد الامتحانات، وجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، توفير غرف للعزل المؤقت في حالة ظهور أي حالات إصابة، بالإضافة إلى التشديد علي التهوية الجيدة داخل اللجان، وتوافر المطهرات والكمامات، بجانب قيام الإدارة الطبية بدورها علي أكمل وجه، وذلك حرصًا من الجامعة علي صحة وسلامة منتسبيها.ومن جانبها قالت الدكتورة يسرية السيد، أنه يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام ١٢٦١ طالب وطالبة بالكلية، موزعين على ١٨ لجنة امتحانية، مضيفة أنه بدأت أعمال الامتحانات يوم ٢ مارس الجاري وتنتهي يوم ١٧ من نفس الشهر.