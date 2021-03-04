شركات «المحمول» تفقد 680 ألف مشتركا في نوفمبر الماضي

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مارس الجاري، عن أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 105.13 مليون عميل بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 104.17 عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 960 ألف عميل، وبتراجع شهري بلغ 680 الف عميل عن شهر أكتوبر الماضي والذي سجل نحو 105.81 مليون مشترك.وعلق الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على تراجع أعداد مشتركي المحمول خلال شهر نوفمبر الماضي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتدني جودة خدمات المحمول في كثير من المناطق مما أدى إلى استغناء بعض المشتركين عن خطوط الهاتف المحمول، خاصة مع اقتناء بعض المشتركين اكثر من شريحة بدافع تقليل المصروفات والتكاليف مع استغلال الشركات في بعض المسابقات الترفيهية والمسابقات الترويجية.وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 94.91 مليون مشترك خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 95.18 مليون عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل تراجع شهري بلغ 1.03% مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه بنحو 980 الف عميل، والذي سجل نحو 95.89 مليون مشترك، وبمعدل تراجع سنوي 0.28%.وأضاف التقرير أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر سجل نحو 93.36 % بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 95.37 % عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع شهري 1.11 % عن أكتوبر الذي سجل فيه 94.47% في حين سجل تراجعا سنويا بلغ 2.01 %.وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 10.22 مليون مشترك بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.99 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي بنحو 13.77%، وبتراجع شهري 3.01% بعد أن سجل نحو 9.92 مليون عميل في أكتوبر السابق عليه.وتابع التقرير، إن إجمالي سعة السنترالات في مصر سجل نحو 25.26 مليون خط أرضي بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 24.63مليون عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 3.57% وبتراجع شهري 0.08%، في حين أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل نحو 7.785% في نوفمبر الماضي مقابل 7.72% عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو شهري 0.62% وسنوي 0.07%.وأضاف التقرير أن عدد السنترالات بلغ نحو 1511 سنترالا منها 1052 سنترالا في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 88% من مشتركي الهاتف الثابت، تلاه القطاع التجاري بنحو 10% واخير القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين.