رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين البلينا» تحرر 208 مخالفات مخابز 37 محضر جنح خلال فبراير

الخميس 04/مارس/2021 - 11:00 ص
مخبز
مخبز
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت الإدارة التموينية بالبلينا جنوب محافظة سوهاج، بقيادة المهندس سعد الدين السيد، مدير الإدارة، عن حصاد حملاتها ومتابعتها لمنظومة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر فبراير الماضي، في إطار مكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة السلع المعروضة، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وذكرت إدارة تموين البلينا فى بيان لها، أنه تم تحرير 208 مخالفات مخابز متنوعة، شملت 64 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و38 عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و28 نقص وزن، و21 عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و20 غلق بالأقفال الحديدية، و19 توقف عن الإنتاج بدون عذر، و5 عدم وجود سجل التفتيش للمخبز، و4 عدم نظافة أدوات العجن بالمخبز، و4 تصرف في جزء من حصة المخبز، و3 تجميع دقيق بالمخابز، و1 عدم وجود ماكينة الصرف بالمخبز، و1 عدم وجود ميزان حساس بالمخبز.

وشملت مخالفات الأسواق والمحال التجارية 37 محضر جنح، تنوعت بين 10 محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار، و16 محضر جنح غلق وعدم إعلان عن مواعيد تجار تموين، و4 محضر جنح تجميع دقيق، و2 محضر جنح عدم وجود شهادة صحية، و1 محضر جنح عدم إعلان عن أسعار المواد البترولية (محطة وقود)، و3 محاضر جنح مجهول المصدر، ومحضر جنح حيازة سلعة منتهية الصلاحية.

ومن جانبه، شدد مديري المديريات. علي تكثيف الحملات التموينية، وذلك ضمن خطة المحافظة لمنع الغش التجاري، ومنع الإتجار في المواد التموينية المدعمة في السوق السوداء، حرصا على سلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.

موضوعات متعلقة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

الصور

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

image description

تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مؤسسة كورية جنوبية تبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق

قصر باكنجهام: الأمير فيليب خضع لعملية ناجحة بسبب مشكلة سابقة بالقلب

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟