«تموين البلينا» تحرر 208 مخالفات مخابز 37 محضر جنح خلال فبراير

أعلنت الإدارة التموينية بالبلينا جنوب محافظة سوهاج، بقيادة المهندس سعد الدين السيد، مدير الإدارة، عن حصاد حملاتها ومتابعتها لمنظومة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر فبراير الماضي، في إطار مكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة السلع المعروضة، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.وذكرت إدارة تموين البلينا فى بيان لها، أنه تم تحرير 208 مخالفات مخابز متنوعة، شملت 64 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و38 عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و28 نقص وزن، و21 عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و20 غلق بالأقفال الحديدية، و19 توقف عن الإنتاج بدون عذر، و5 عدم وجود سجل التفتيش للمخبز، و4 عدم نظافة أدوات العجن بالمخبز، و4 تصرف في جزء من حصة المخبز، و3 تجميع دقيق بالمخابز، و1 عدم وجود ماكينة الصرف بالمخبز، و1 عدم وجود ميزان حساس بالمخبز.وشملت مخالفات الأسواق والمحال التجارية 37 محضر جنح، تنوعت بين 10 محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار، و16 محضر جنح غلق وعدم إعلان عن مواعيد تجار تموين، و4 محضر جنح تجميع دقيق، و2 محضر جنح عدم وجود شهادة صحية، و1 محضر جنح عدم إعلان عن أسعار المواد البترولية (محطة وقود)، و3 محاضر جنح مجهول المصدر، ومحضر جنح حيازة سلعة منتهية الصلاحية.ومن جانبه، شدد مديري المديريات. علي تكثيف الحملات التموينية، وذلك ضمن خطة المحافظة لمنع الغش التجاري، ومنع الإتجار في المواد التموينية المدعمة في السوق السوداء، حرصا على سلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.