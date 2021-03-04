مصادرة 25 شيشة في جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشارع الشعراوي

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشارع الشعراوي بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم مصادرة 25 شيشة و30 كرسي من كافتيريا تفترش الشارع الرئيسي وتتسبب فى إشغال الطريق العام.وأكد الهجان أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينةواختتم المحافظ جولته بتفقد الطرق البديلة لشركات البترول بمسطرد وشارع عزبة أفندينا، وذلك استعدادا لنقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول لشارع ترعة الزنانيري إلى طريق الخصوص الدائري مشيرا أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية والتي ستقضي تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفاؤها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.