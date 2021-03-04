«مصر الجديدة للإسكان» تطرح كراسة شروط تطوير «هليو بارك»

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن طرح كراسة شروط للمستثمرين والمطوريين لتطوير مشروع "هليوبارك" بمساحة 1695 فدانًا بمنطقة القاهرة الجديدة، والتقدم بعروضهم ابتداءً من 22 مارس الجاري.وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن آخر موعد لتقديم العروض الخميس 27 مايو المقبل.وكان مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافق في ديسمبر 2020، من حيث المبدأ على البدأ في دراسة طرح قطعة أرض مساحتها 1695 فدانًا في هليوبارك للمشاركة مع مطورين عقاريين.وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 84.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل أرباح بلغت 351.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 77.918 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 732.4 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.