الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد «محامي الفقراء»

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، بعيد القدّيس كازيميرُس.وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: «ولد القدّيس في مدينة كْراكوﭬـيا، عام ١٤٥٨ م هو ابن ملك بولندا وليتوانيا، فتنازل عن الحكم وهو في سن الثالثة عشرة، وكرّس حياتَه لممارسةِ الفضائلِ المسيحية، لا سيما العفّة والتواضع والرأفة بالفقراء، ولهذا أُطلقَ عليه لقَبَ محامي الفقراء».وتابع: «عُيِّـنَ وصيًّا لعرش بولندا، فقام بمهمّتِهِ بروحٍ مسيحيّة، دون التَـعُلّق بالدنيويات. كان غيورًا على الإيمان، اشتهرَ بتَـعُبّده لسرّ الإفخارستيا وإكرامِه للعذراءِ مريم، فكان يقضي معظمَ وقتِه في الصلاةِ الشخصية والليتورجيّة. رقد في الربّ عام ١٤٨٤ وهو مازال شابًّا في عمرِ الخامسة والعشرين، وذلك بسبب إصابته بمرض السّل».