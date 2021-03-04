رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لا لزواج القاصرات.. «الحقوقيات المصريات» تبدأ مشروعًا لحماية الفتيات

الخميس 04/مارس/2021 - 11:16 ص
زواج القاصرات.
زواج القاصرات.
سعيدة عامر
طباعة
تبدأ جمعية الحقوقيات المصريات "AEFL" -الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة- بالتعاون مع مؤسسة "المساواة الآن" بلبنان، في تنفيذ مشروع "تعبئة المجتمع المصري ضد الزواج المؤقت- زواج القاصرات"، في إطار الدور الذي تقوم به جمعية الحقوقيات المصريات في سبيل تحقيق واقع أفضل للمرأة وفي إطار خطة الدولة المصرية واستراتيجيتها ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية.

وقالت المحامية رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، إن المشروع يهدف للمساهمة في منع زواج القاصرات عن طريق تحسين المناخ القانوني وزيادة وعي المجتمع وبناء قدراته تجاه ظاهرة الاتجار بالنساء، خاصة في ظل زيادة معدلات الزواج الإجباري المؤقت، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول إلى الفتيات المستهدفات ممن تقل أعمارهن عن 18 عامًا.

وأشارت إلى أن المشروع يقوم على عدة أنشطة رئيسية تتضمن عقد مائدة مستديرة تضم جميع الأطراف المعنية بالدولة لمناقشة الإطار القانوني الخاص بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وعقد ورش تدريبية لرفع وعى وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة لعلاج ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات في منطقة الحوامدية، وأخرى لرفع وعي 20 قيادة مجتمعية لديهم الدراية الكاملة بمشكلة زواج القاصرات، ولرفع وعى 200 أسرة، 1000 سيدة وفتاة بمخاطر زواج القاصرات، مع 6 حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لرفع وعي 6000 شخص بخطورة زواج القاصرات، والتي تستهدف النساء والفتيات ساكني محافظة الجيزة، ونشر فيديو توعوي يستهدف عائلات الفتيات والنساء لرفع الوعي عن مخاطر الإجبار على الزواج المؤقت.

وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أهمية تضافر جهود المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة في محاربة السلوكيات والعادات المجتمعية السيئة خاصة المتعلقة بالمرأة بما تمثله من أخطار على المجتمع يعوق عملية التنمية التي تتبناها الدولة المصرية.

ولفتت فتحي إلى أن ظاهرة الزواج المبكر تشكل مخاطر كبيرة للنساء والفتيات في المجتمع المصري، ما جعل المؤسسات الدولية والحكومية تهتم بها، ما أدى إلى صدور قانون 64 لسنة 2010 كأول قانون لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة.

الجدير بالذكر أن جمعية الحقوقيات المصريات هي منظمة مصرية غير حكومية، وتعمل الجمعية من خلال برامجها على تمكين النساء للدفاع عن حقوقهن السياسية والقانونية والاجتماعية ورفع وعي النساء بحالتهن السياسية وتفعيل دورهن في المجتمع، ورفع الوعي بالمواثيق الدولية وآليات حماية حقوق الإنسان وخاصة المرأة، في سبيل تغيير ثقافة المجتمع وتمكين النساء المصريات للمشاركة في الحياة المدنية.

موضوعات متعلقة

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

الصور

image description

«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

image description

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

image description

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى