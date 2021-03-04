لا لزواج القاصرات.. «الحقوقيات المصريات» تبدأ مشروعًا لحماية الفتيات

تبدأ جمعية الحقوقيات المصريات "AEFL" -الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة- بالتعاون مع مؤسسة "المساواة الآن" بلبنان، في تنفيذ مشروع "تعبئة المجتمع المصري ضد الزواج المؤقت- زواج القاصرات"، في إطار الدور الذي تقوم به جمعية الحقوقيات المصريات في سبيل تحقيق واقع أفضل للمرأة وفي إطار خطة الدولة المصرية واستراتيجيتها ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية.وقالت المحامية رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، إن المشروع يهدف للمساهمة في منع زواج القاصرات عن طريق تحسين المناخ القانوني وزيادة وعي المجتمع وبناء قدراته تجاه ظاهرة الاتجار بالنساء، خاصة في ظل زيادة معدلات الزواج الإجباري المؤقت، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول إلى الفتيات المستهدفات ممن تقل أعمارهن عن 18 عامًا.وأشارت إلى أن المشروع يقوم على عدة أنشطة رئيسية تتضمن عقد مائدة مستديرة تضم جميع الأطراف المعنية بالدولة لمناقشة الإطار القانوني الخاص بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وعقد ورش تدريبية لرفع وعى وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة لعلاج ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات في منطقة الحوامدية، وأخرى لرفع وعي 20 قيادة مجتمعية لديهم الدراية الكاملة بمشكلة زواج القاصرات، ولرفع وعى 200 أسرة، 1000 سيدة وفتاة بمخاطر زواج القاصرات، مع 6 حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لرفع وعي 6000 شخص بخطورة زواج القاصرات، والتي تستهدف النساء والفتيات ساكني محافظة الجيزة، ونشر فيديو توعوي يستهدف عائلات الفتيات والنساء لرفع الوعي عن مخاطر الإجبار على الزواج المؤقت.وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أهمية تضافر جهود المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة في محاربة السلوكيات والعادات المجتمعية السيئة خاصة المتعلقة بالمرأة بما تمثله من أخطار على المجتمع يعوق عملية التنمية التي تتبناها الدولة المصرية.ولفتت فتحي إلى أن ظاهرة الزواج المبكر تشكل مخاطر كبيرة للنساء والفتيات في المجتمع المصري، ما جعل المؤسسات الدولية والحكومية تهتم بها، ما أدى إلى صدور قانون 64 لسنة 2010 كأول قانون لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة.الجدير بالذكر أن جمعية الحقوقيات المصريات هي منظمة مصرية غير حكومية، وتعمل الجمعية من خلال برامجها على تمكين النساء للدفاع عن حقوقهن السياسية والقانونية والاجتماعية ورفع وعي النساء بحالتهن السياسية وتفعيل دورهن في المجتمع، ورفع الوعي بالمواثيق الدولية وآليات حماية حقوق الإنسان وخاصة المرأة، في سبيل تغيير ثقافة المجتمع وتمكين النساء المصريات للمشاركة في الحياة المدنية.