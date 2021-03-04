ضابط سابق في البحرية الأمريكية: تركيا بوابة الإرهابيين

دعا ديمتريس جرايمز، ضابط سابق في البحرية الأمريكية ومستشار القائد البحري لحلف الناتو في لندن بالمملكة المتحدة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على تركيا من أجل "كبح جماح" ممارسات رجب طيب أردوغان وتحركاته المزعزعة للاستقرار من أوروبا إلى دول البلقان وحتى شرق المتوسط.وقال "جرايمز"، الذي يعمل أيضا نائب قائد القاعدة الأمريكية في كريت، في مقاله على صحفية "كاثميريني" اليونانية، إن طموحات أردوغان التوسعية أو ما يسمى بـ"العثمانية الجديدة" تمثل "أكبر تهديد للسلام والاستقرار في أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​مرورا بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى".وأضاف أنه "مع اقتراب الذكرى المئوية الثانية للنضال من أجل التحرر من الحكم العثماني وإحياء الديمقراطية في اليونان، تواصل حكومة أردوغان الاستبدادية الانخراط في الأعمال العدوانية ضد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو مما يقوض المصالح الأمريكية".وذكر في مقاله أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتبر هو الزعيم الغربي الوحيد الذي لديه الشجاعة لمواجهة الخطر الواضح والقائم الذي تطرحه طموحات أردوغان خارج حدود تركيا، لافتا إلى أن "فرنسا لعبت دورًا قياديًا في أوروبا بينما تواصل ألمانيا والمملكة المتحدة تجنب ممارسة الحكم السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة في المسائل التي تخص الأمن الأوروبي".وأوضح جرايمز، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والناتو "فشلوا" على مدى عقود في معالجة ومواجهة العدوان التركي بشكل صحيح، لافتا إلى أنه أصبح من الصعب الوثوق بأنقرة كحليف في الناتو لاسيما بعد شرائها صواريخ S-400 الروسية.وتابع قائلا: "تركيا هي بوابة الجماعات المسلحة المتطرفة والإرهابيين والمليشيات الأجانب في مختلف انحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أنها تمثل أكبر تهديد للحضارة الغربية والسلام والاستقرار منذ صعود الشيوعية والأهداف التوسعية للإمبراطورية السوفيتية خلال الحرب الباردة".وواصل مقاله بالقول إن هذا الفشل في كبح جماح تركيا أدى إلى تدمير مصداقية الناتو والاتحاد الأوروبي، داعيا واشنطن إلى"الغضب" ازاء تحركات أردوغان وممارسته العدائية في شرق المتوسط، والتي تشمل هجماته المستمرة وانتهاكاته غير القانونية لحدود اليونان وبحر إيجه والاحتلال العسكري التركي للجزء الشمالي من قبرص من دولة الاتحاد الأوروبي ذات السيادة (قبرص).وأضاف الخبير العسكري أن أعمال أردوغان العدائية تتجسد أيضا في: دعم الإرهابيين والميليشيات المتطرفة في سوريا وشمال العراق وليبيا، ودعم الاتجار بالبشر بالمهاجرين في أوروبا، والهجمات العنيفة والقمعية ضد الأكراد في تركيا وسوريا والهجمات الدبلوماسية على المواطنين الأمريكيين في واشنطن، َتورطها في هجوم الإبادة الجماعية الذي شنته أذربيجان على المسيحيين الأرمن في ناغورنو كاراباخ، فضلا عن تدنيس مواقع التراث العالمي لليونسكو بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.وأكد جرايمز أن تحركات تركيا العدوانية لا تزال تمثل تحديا للإدارة الأمريكية على الرغم من تمرير الكونجرس ومجلس الشيوخ لقانون شراكة الأمن والطاقة لشرق المتوسط ​​لعام 2019، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أنقرة بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) في ديسمبر من العام الماضي.واختتم َمقاله قائلا: "يجب التعامل مع سلوك تركيا المارق بشكل حاسم وفوري بالأفعال وليس بالكلمات فقط. هناك حاجة إلى عقوبات أكثر صرامة على تركيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".