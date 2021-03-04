«تعليم المنيا»: غرفة العمليات لم تتلق أى شكوى من امتحانات اليوم

قال المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لم تتلق أى شكاوى من الامتحان سواء بالصف الثاني الإعدادى أو الثانى الثانوى.وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المحافظة تعد من أولى المحافظات في دخول طلابها من الصف الأول والثاني الثانوي على "السيستم"، ولفت قائلاً إنه لا بد من التفرقة بين امتحانات النقل وامتحانات الصف الثالث الثانوي العام، واستطرد أنه عقب الانتهاء من امتحانات النقل سوف تقوم الفرق الفنية بتقوية الشبكات بالمدارس واستكمل البنية التحتية، ونتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات من خلال لجان المتابعة التي تم تشكيلها.يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وسط أجواء احترازية.