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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يشدد على رفع مستوى الأداء بمستشفى عزل المحلة

الخميس 04/مارس/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجرى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة على مستشفى صدر المحلة المخصص لعزل حالات كورونا، يرافقه الدكتورة هيام أبوحمر، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومتابعة عدد من أقسام المستشفى، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين، وعدد من الأقسام الأخرى.

والتقى الدكتور عبدالناصر، خلال الجولة، عددا من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مشددًا على العمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأكد وكيل الوزارة أنه ستكون هناك متابعة مستمرة من خلال اللجنة لكافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.

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