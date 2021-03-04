أبرزها تغيير الانتماء.. 7 حالات تؤدي إلى إسقاط عضوية النائب بمجلس الشيوخ

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 2 لسنة 2021، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ونشر القانون في الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.وفيما يتعلق بالبند الخاص بانتهاء العضوية، اشتمل الباب الخامس من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أمرين فيما يتعلق بانتهاء العضوية أولها إبطال العضوية، وثانيها إسقاط العضوية.ونصت المادة 250 من اللائحة على أنه تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس في الحالات التالية:- إذا فقد العضو الثقة والاعتبار.- ‏فقد أحد شروط العضوية.- ‏أخل بواجباتها.- ‏غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها.- ‏غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه.- ‏ أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا.- ‏ صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.