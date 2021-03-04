شكوى جماعية ضد تركيا بالأمم المتحدة: تحتضن قنوات تحرض على القتل والعنف
الخميس 04/مارس/2021 - 11:40 ص
طالب عدد من منظمات حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ ما يلزم وفق اشتراطات ولايتها للمفوضية لوقف جريمة «التحريض على العنف والقتل ضد المدنيين»، التي ترتكبها قنوات تليفزيونية تابعة لدولة تركيا، ضد مواطني دول مصر وليبيا والسعودية والإمارات.
وتقدمت جمعية «الحقوقيات المصريات» صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة وملتقى «الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» و«الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان» بشكوى جماعية للمفوض السامي خلال أعمال الدورة 46 لحقوق الإنسان من 22 فبراير وحتى 15 مارس بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
ودعت المؤسسات الحقوقية المفوض السامي للعمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التي تذيعها قنوات تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في عدد من الدول والتي تبث من دولة تركيا.
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الإرهابية وتبرير للجرائم التركية ضد الأكراد في شمال سوريا، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تُجرِّم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائي.
ودعت المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والمقرر المعني بالإرهاب إلى النظر في الانتهاكات اليومية التي تقوم بها هذه القنوات التي تبث من الدولة التركية في مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 نوفمبر 1995 والتي تنص على عمل الدول على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وأرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التي تظهر مذيعي تلك القنوات وضيوفهم يحرضون على قتل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتكفير حكام دول السعودية والإمارات والتحريض ضد الجيش الوطني الليبي والجيش الجزائري وإهانة رجال الدين المسيحي وهو ما يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة رقم 1904 (د-18)) ويؤكد رسميًا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بجميع أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وقالت في شكواها للمفوضية إنَّ الدولة التركية تمارس عملًا عدائيًا منهجيًا ضد مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصوَّرة تمثل انتهاكًا وخرقًا واضحًا للقواعد الأخلاقية التي تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التي تحمي الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (UNHRC) تحت عنوان الحدود (المسموح بها) المتعلقة بحرية التعبير وهي أن تحمي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمي الخصوصية في ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة «الكراهية»، خصوصًا التي تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
ونوهت إلى أنَّ بث تلك القنوات من أرض تركيا الخاضعة للاتفاقات الأوروبية يمثل انتهاكًا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات.
وحذرت من أن استمرار هذه الحالة الإعلامية التى تنتهك حقوق الإنسان وتستغلها أنظمة قمعية مثل النظام التركى ينذر بالخطر على المستقبل، فتلك القنوات تغذي أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم فى استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق الإنسان.
وأكدت في شكواها للمفوضية ضرورة إدانة تركيا لمخالفتها ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذى حذر من استخدام الإعلام في التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التي تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال أجهزة الدولة وهو الأمر المجرم وفقًا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أي دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ والذي نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـا للقـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.
نص الرسالة
إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان
بشأن استخدام الدولة التركية للإعلام الداعم لجماعة إرهابية للتحريض ضد على العنف والتحريض على الكراهية في مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب
السيدة ميشيل باشليه
المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
قصر ويلسون، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
جنيف، سويسرا
مارس 2021
معالي المفوضة السامية
تشعر مؤسسة حقوقيات صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان بقلق عميق إزاء الدعم الذي تقدمه الدولة التركية لقنوات تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في عدد من الدول تمارس التحريض على العنف والكراهية والتمييز ضد الآخر الدينى بشكل يومي وتعمل على هدم استقرار دول الشرق الأوسط وهو ما يهدد مجموعة من الحقوق الإساسية على رأسها «الحق في الحياة» و«الحق في التنمية».
إننا ندعوا سيادتكم والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير بموجب صلاحيتكم بالنظر إلى الانتهاكات اليومية التى تقوم بها هذه القنوات التى تبث من الدولة التركية التى تخالف بذلك السماح المادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وتسعى المؤسسات إلى دعوة المجلس الدولى لحقوق الإنسان والمفوضية السامية إلى اتخاذ موقف حاسم ضد الدولة التركية لاستخدامها الإعلام الداعم لجماعة إرهابية للتحريض على العنف والتحريض على الكراهية في مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب وذلك وفقًا لما نص عليه خطاب الولاية لوقف تلك الممارسات التى دخلت عامها السادس وأثارت الكثير من الأزمات لشعوب دول الشرق الأوسط، فضلا عن أن تجاهل ما تقوم به الدولة التركية من استخدام لتلك القنوات من أجل زعزعة استقرار دول مجاورة لها، يعرض مصداقية مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للخطر.
وفي هذا السياق، تقر المؤسسة بضرورة ضمان بذل العناية الواجبة في الولايات المنوطة بالمفوضية، ونحن على ثقة من قدرتك على القيام بمهام الولاية وعلى رأسها تعزيز وحماية تمتع جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي القوانين والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإعمالهم لهذه الحقوق إعمالًا كاملًا وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك اللاحقة في مجال حقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، ووثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 كما تتضمن الولاية منع انتهاكات حقوق الإنسان، وتأمين احترام جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان.
ورصدت المؤسسة قيام الدولة التركية بالسماح ببث 3 قنوات فضائية هي «الشرق» و«مكملين» و«وطن» و«ليبيا الأحرار» والتي يديرها سليمان علي سليمان دوغة، مدير عام قناة «ليبيا الأحرار» والمدعوم ماليًا من دولة قطر.
وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبي السابق، دوغة هو أحد العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة الجهاد وهى إحدى الجماعات الإرهابية الموضوع على قائمة جهاز الأمن الداخلي فترة حكم النظام الليبي السابق.
كما يظهر فى برامج المحطة عدد من الإرهابيين السابقين مثل نعمان بن عثمان وهو أحد أفراد الجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم القاعدة) والذي يظهر عبر تلك القنوات لتشويه صورة الجيش الوطني الليبى، لصالح تركيا وقطر ومساندة الميليشيات المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة الغربية وتحديدا فى طرابلس ومصراتة.
وتُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على أنها شركات تبث من تركيا ومجهولة التمويل، وانتهجت منذ اليوم الأول لبثها أسلوب تهييج الناس في دول مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب ودعوتهم للتظاهر العنيف ضد السلطات ونشر الشائعات وتلفيق الأخبار، وقد دأبت تلك القنوات في التحريض على القتل والعنف، ووصلت هذه الدعوات ذروتها، بالتحريض على قتل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شخصيًا، وهو ما استدعى حذف بعض هذه القنوات، من القمر الفرنسى إيوتيل سات، بسبب التحريض على القتل وعرض مواد فيلمية تساعد فى انتشار العنف، وبمساعدة السلطات التركية عادت للبث مرة اخرى بطر ق غير شرعية.
إن المؤسسة تضع تحت نظر المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بالإرهاب مجموعة من الفيديوهات التى بثتها تلك القنوات على مدار الأعوام الماضية وبها ما يؤكد دعوتها للقتل والعنف والتخريب ونشر خطاب الكراهية ضد الآخر الديني ودعم الإرهاب:
وتقدمت جمعية «الحقوقيات المصريات» صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة وملتقى «الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» و«الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان» بشكوى جماعية للمفوض السامي خلال أعمال الدورة 46 لحقوق الإنسان من 22 فبراير وحتى 15 مارس بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
ودعت المؤسسات الحقوقية المفوض السامي للعمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التي تذيعها قنوات تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في عدد من الدول والتي تبث من دولة تركيا.
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الإرهابية وتبرير للجرائم التركية ضد الأكراد في شمال سوريا، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تُجرِّم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائي.
ودعت المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والمقرر المعني بالإرهاب إلى النظر في الانتهاكات اليومية التي تقوم بها هذه القنوات التي تبث من الدولة التركية في مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 نوفمبر 1995 والتي تنص على عمل الدول على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وأرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التي تظهر مذيعي تلك القنوات وضيوفهم يحرضون على قتل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتكفير حكام دول السعودية والإمارات والتحريض ضد الجيش الوطني الليبي والجيش الجزائري وإهانة رجال الدين المسيحي وهو ما يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة رقم 1904 (د-18)) ويؤكد رسميًا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بجميع أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وقالت في شكواها للمفوضية إنَّ الدولة التركية تمارس عملًا عدائيًا منهجيًا ضد مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصوَّرة تمثل انتهاكًا وخرقًا واضحًا للقواعد الأخلاقية التي تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التي تحمي الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (UNHRC) تحت عنوان الحدود (المسموح بها) المتعلقة بحرية التعبير وهي أن تحمي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمي الخصوصية في ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة «الكراهية»، خصوصًا التي تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
ونوهت إلى أنَّ بث تلك القنوات من أرض تركيا الخاضعة للاتفاقات الأوروبية يمثل انتهاكًا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات.
وحذرت من أن استمرار هذه الحالة الإعلامية التى تنتهك حقوق الإنسان وتستغلها أنظمة قمعية مثل النظام التركى ينذر بالخطر على المستقبل، فتلك القنوات تغذي أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم فى استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق الإنسان.
وأكدت في شكواها للمفوضية ضرورة إدانة تركيا لمخالفتها ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذى حذر من استخدام الإعلام في التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التي تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال أجهزة الدولة وهو الأمر المجرم وفقًا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أي دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ والذي نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـا للقـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.
نص الرسالة
إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان
بشأن استخدام الدولة التركية للإعلام الداعم لجماعة إرهابية للتحريض ضد على العنف والتحريض على الكراهية في مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب
السيدة ميشيل باشليه
المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
قصر ويلسون، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
جنيف، سويسرا
مارس 2021
معالي المفوضة السامية
تشعر مؤسسة حقوقيات صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان بقلق عميق إزاء الدعم الذي تقدمه الدولة التركية لقنوات تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في عدد من الدول تمارس التحريض على العنف والكراهية والتمييز ضد الآخر الدينى بشكل يومي وتعمل على هدم استقرار دول الشرق الأوسط وهو ما يهدد مجموعة من الحقوق الإساسية على رأسها «الحق في الحياة» و«الحق في التنمية».
إننا ندعوا سيادتكم والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير بموجب صلاحيتكم بالنظر إلى الانتهاكات اليومية التى تقوم بها هذه القنوات التى تبث من الدولة التركية التى تخالف بذلك السماح المادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وتسعى المؤسسات إلى دعوة المجلس الدولى لحقوق الإنسان والمفوضية السامية إلى اتخاذ موقف حاسم ضد الدولة التركية لاستخدامها الإعلام الداعم لجماعة إرهابية للتحريض على العنف والتحريض على الكراهية في مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب وذلك وفقًا لما نص عليه خطاب الولاية لوقف تلك الممارسات التى دخلت عامها السادس وأثارت الكثير من الأزمات لشعوب دول الشرق الأوسط، فضلا عن أن تجاهل ما تقوم به الدولة التركية من استخدام لتلك القنوات من أجل زعزعة استقرار دول مجاورة لها، يعرض مصداقية مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للخطر.
وفي هذا السياق، تقر المؤسسة بضرورة ضمان بذل العناية الواجبة في الولايات المنوطة بالمفوضية، ونحن على ثقة من قدرتك على القيام بمهام الولاية وعلى رأسها تعزيز وحماية تمتع جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي القوانين والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإعمالهم لهذه الحقوق إعمالًا كاملًا وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك اللاحقة في مجال حقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، ووثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 كما تتضمن الولاية منع انتهاكات حقوق الإنسان، وتأمين احترام جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان.
ورصدت المؤسسة قيام الدولة التركية بالسماح ببث 3 قنوات فضائية هي «الشرق» و«مكملين» و«وطن» و«ليبيا الأحرار» والتي يديرها سليمان علي سليمان دوغة، مدير عام قناة «ليبيا الأحرار» والمدعوم ماليًا من دولة قطر.
وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبي السابق، دوغة هو أحد العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة الجهاد وهى إحدى الجماعات الإرهابية الموضوع على قائمة جهاز الأمن الداخلي فترة حكم النظام الليبي السابق.
كما يظهر فى برامج المحطة عدد من الإرهابيين السابقين مثل نعمان بن عثمان وهو أحد أفراد الجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم القاعدة) والذي يظهر عبر تلك القنوات لتشويه صورة الجيش الوطني الليبى، لصالح تركيا وقطر ومساندة الميليشيات المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة الغربية وتحديدا فى طرابلس ومصراتة.
وتُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على أنها شركات تبث من تركيا ومجهولة التمويل، وانتهجت منذ اليوم الأول لبثها أسلوب تهييج الناس في دول مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب ودعوتهم للتظاهر العنيف ضد السلطات ونشر الشائعات وتلفيق الأخبار، وقد دأبت تلك القنوات في التحريض على القتل والعنف، ووصلت هذه الدعوات ذروتها، بالتحريض على قتل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شخصيًا، وهو ما استدعى حذف بعض هذه القنوات، من القمر الفرنسى إيوتيل سات، بسبب التحريض على القتل وعرض مواد فيلمية تساعد فى انتشار العنف، وبمساعدة السلطات التركية عادت للبث مرة اخرى بطر ق غير شرعية.
إن المؤسسة تضع تحت نظر المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بالإرهاب مجموعة من الفيديوهات التى بثتها تلك القنوات على مدار الأعوام الماضية وبها ما يؤكد دعوتها للقتل والعنف والتخريب ونشر خطاب الكراهية ضد الآخر الديني ودعم الإرهاب:
1- فيديو مجمع لعمليات التحريض على العنف فى تلك القنوات
2- التحريض على قتل الرئيس السيسى
3- الإفتاء بقتل مؤيدي الرئيس السيسي
4- تحريض مباشر على قتل رجال الجيش والشرطة
5- استخدام الغناء للتحريض على العنف والفوضى
6- تزييف أصوات تقول إنها تابعة للجيش المصري لدعوه الناس للتظاهر
7- حقوقى يبرر العنف فى سيناء من جانب الجماعات الإرهابية
8- تحريض للعنف ضد عائلات ضباط الشرطة والجيش
9- كشف كذب قنوات الإخوان خلال قيامهم بالتحريض على أسرة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الهواء مباشرة
10- تبرير تفخيخ المنازل على قناة مكملين
11- التحريض ضد عقائد المسيحيين
12- رفض تجديد الخطاب الدينى وزيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية وهجوم على الدين المسيحى
https:www.youtube.com/watch?v=7Q7vywoAQvs
https:www.youtube.com/watch?v=7Q7vywoAQvs
13- هجوم على التعايش بين الأديان فى المغرب
14- التحريض على قتل أفراد الجيش الوطنى الليبى
https:www.youtube.com/watch?v=5hpIkomA4gE
https:www.youtube.com/watch?v=5hpIkomA4gE
15- التحريض على فرنسا والهجوم على الحكومة الجزائرية
https:www.youtube.com/watch?v=UuHelDyWgq8
https:www.youtube.com/watch?v=UuHelDyWgq8
16- التحريض على السعودية ورفض الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة فيها
17 - ممارسة التنمر ضد حاكم الإمارات
18- تكفير حاكم الإمارات
19- الدفاع عن أفكار سيد قطب التكفيرية
20- سب وقذف الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان
https:www.youtube.com/watch?v=hzFuImPCdRY
https:www.youtube.com/watch?v=hzFuImPCdRY
21-بث تليفزيونى على قناة ليبيا الأحرار لدعم المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق
وتوضح المؤسسات أن غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك القنوات مكن العاملين فيها من انتهاك القــرار رقــم ٥٩ للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عـام ١٩٤٦ والذي نص على ارتباط حرية الإعلام بعـدم إساءة اسـتعمالها وضمان:
١ -احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
٢ -حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة وأيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو الدينيــة، والـلذين يشـــكلان تحريضــًا على العنـــف المخـــالف للقـــانون، أو أي عمـــل غيـــر قـــانوني آخـــر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العــرق أو اللــون أو الــدين أو اللغــة أو الأصــل القــومي.
كما مثلت هذه المقاطع وغيرها من المواد المصروة التى تبثها هذه القنوات انتهاكًا لإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 د-18)) والذي يؤكد على ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وترى المنظمات الموقعة أن استمرار بث تلك القنوات يمثل انتهاكًا وخرقًا واضحًا للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب وتمارس التحريض العلنى ضد المسيحيين ومؤسساتهم الدينية، تتبنى خطابا عنصريا إقصائيا ضد المرأة، وتكفر من يتصدي لمهمة تجديد الخطاب الدينى، وترتكب كل هذه الجرائم على الأرض التركية مخترقة القانون التركي وقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيوني.
كما تمارس تلك القنوات التحريض والحض على الكراهية لدعم مخططها الإرهابي فى جذب الشباب لقتال أجهزة الدولة وهو الأمر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أي دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف وأيضًا نص قرار مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـا للقـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.
في ضوء ما تقدم، وفي ضوء تعهدكم فإن مؤسسة حقوقيات تحثكم، بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 3136، باتخاذ ما ترونه مناسبا تجاه ممارسات الدولة التركية وسماحها لتلك القنوات بالبث عبر أراضيها إلى دول المنطقة، لافتين إلى أن التنفيذ الكامل لهذه الولاية من جانب المفوضية سيدعم ويساعد في احترام وحماية القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية، بغض النظر عن السياق السياسي.
نشكركم على منح رسالتنا الاهتمام الكافي، ونسعد بتقديم مزيد من المعلومات لكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
جمعية الحقوقيات المصريات
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان
١ -احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
٢ -حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة وأيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو الدينيــة، والـلذين يشـــكلان تحريضــًا على العنـــف المخـــالف للقـــانون، أو أي عمـــل غيـــر قـــانوني آخـــر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العــرق أو اللــون أو الــدين أو اللغــة أو الأصــل القــومي.
كما مثلت هذه المقاطع وغيرها من المواد المصروة التى تبثها هذه القنوات انتهاكًا لإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 د-18)) والذي يؤكد على ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وترى المنظمات الموقعة أن استمرار بث تلك القنوات يمثل انتهاكًا وخرقًا واضحًا للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب وتمارس التحريض العلنى ضد المسيحيين ومؤسساتهم الدينية، تتبنى خطابا عنصريا إقصائيا ضد المرأة، وتكفر من يتصدي لمهمة تجديد الخطاب الدينى، وترتكب كل هذه الجرائم على الأرض التركية مخترقة القانون التركي وقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيوني.
كما تمارس تلك القنوات التحريض والحض على الكراهية لدعم مخططها الإرهابي فى جذب الشباب لقتال أجهزة الدولة وهو الأمر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أي دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف وأيضًا نص قرار مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـا للقـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.
في ضوء ما تقدم، وفي ضوء تعهدكم فإن مؤسسة حقوقيات تحثكم، بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 3136، باتخاذ ما ترونه مناسبا تجاه ممارسات الدولة التركية وسماحها لتلك القنوات بالبث عبر أراضيها إلى دول المنطقة، لافتين إلى أن التنفيذ الكامل لهذه الولاية من جانب المفوضية سيدعم ويساعد في احترام وحماية القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية، بغض النظر عن السياق السياسي.
نشكركم على منح رسالتنا الاهتمام الكافي، ونسعد بتقديم مزيد من المعلومات لكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
جمعية الحقوقيات المصريات
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان