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محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كيف يتعامل مجلس الشيوخ مع عضوية النائب الباطلة؟

الخميس 04/مارس/2021 - 10:42 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عائشة حسن
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 2 لسنة 2021، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، فيما نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وفيما يتعلق بالبند الخاص بانتهاء العضوية، اشتمل الباب الخامس من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أمرين، أولها إبطال العضوية، حيث نصت المادة 249، على أنه يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة ( 250 ) من الدستور.

وتختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، يخطر الرئيس المجلس بالحكم في أول جلسة تالية لورود الحكم.

ويعلن المجلس خلو المكان، ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم.

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