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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«العدل» تواصل تأهيل العاملين بالمحاكم في إطار منظومة التحول الرقمي

الخميس 04/مارس/2021 - 10:41 ص
وزارة العدل
وزارة العدل
حسام محفوظ
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تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحاكم، وتحفيز العاملين به في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة، وتطبيق العدالة الناجزة، في إطار منظومة التحول الرقمي.

وتعمل الوزارة على تدريب العاملين بكافة قطاعات المحاكم ومنهم المحضرين، من أجل الارتقاء بالمستويين الفنى والعملى لهم، وإحداث طفرة تقنية تسهم فى مساعدة المواطنين لإنجاز طلباتهم.

وتهدف الوزارة إلى رفع مستوى الأداء الوظيفى للعاملين بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، من خلال قطاع إدارة المحاكم، عن طريق عقد الدورات التدريبية وورش العمل مع مختلف مديرى وموظفى إدارات التفتيش المالى والإدارى والمحضرين والتنفيذ بغرض تذليل العقبات الإدارية التى تقابل أعمالهم ومهامهم.

وفي نفس السياق عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على عقد الدورات التدريبية للموظفين العاملين بها قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، على برنامج التحول الرقمى ونظم الحفظ الإليكترونية، وذلك من خلال أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية التى يتطلبها برنامج التحول الرقمي، والتعرف على استخدام أحدث الطرق والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تنظيم وحفظ واسترجاع المستندات والوثائق، والتعرف على الاتجاهات الحديثة في الأرشفة الإلكترونية وأمن البيانات والملفات، والتغلب على العقبات التى تواجه التحول الرقمي، وطرح مجموعة من النماذج المطبقة في مجال التحول الرقمي.

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