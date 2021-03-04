الدولار الأمريكى يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتى، اليوم الخميس، عند مستوى 301ر0 دينار، فى حين انخفض اليورو إلى مستوى 363ر0 دينار مقارنة بأسعار، أمس الأربعاء.وقال بنك الكويت المركزي فى نشرته اليومية على موقعه الإلكترونى إن سعر صرف الجنيه الإسترلينى انخفض إلى مستوى 420ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسرى إلى مستوى 328ر0 دينار، واستقر الين الياباني عند مستوى 003ر0 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزى هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.