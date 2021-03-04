تعرف على عقوبة إهانة رئيس الجمهورية داخل مجلس الشيوخ

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 2 لسنة 2021، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ونشر القانون في الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الاعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.ووضعت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بند للتعامل مع خلاله الجزاء، حيث نصت المادة 247 على أنه يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثًا)، (رابعًا) من المادة السابقة، وهما الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، والحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس.ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ( خامسًا) من المادة السابقة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.