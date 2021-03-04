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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

صحف لبنان تحذِّر من «انهيار وشيك وكارثة كبرى»

الخميس 04/مارس/2021 - 10:38 ص
لبنان
لبنان
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أكدت الصحف اللبنانية أن جميع المؤشرات المالية والاقتصادية تفيد بتسارع وتيرة الأزمات التي يمر بها لبنان وتفاقمها، على نحو يجعله معرضا لـ"انهيار وشيك وكارثة كبرى" منتقدة بشدة حالة تقاذف الاتهامات بين قوى السلطة واستغراقها في الصراع السياسي.

واعتبرت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق"، الصادرة صباح اليوم الخميس أن لبنان دخل مرحلة بالغة الدقة محفوفة بأقصى المخاطر، وأن البلاد مقبلة على انفجار اجتماعي جراء تراكم الأزمات والكوارث، في وقت يتنازع فيه المسئولون والقوى السياسية الحصص ومقدرات الدولة.

وأشارت الصحف، إلى أن الجهات الدولية والعربية المعنية بالملف اللبناني، أصبحت تضغط من أجل تعزيز فرص إجراء تسوية لبنانية داخلية في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها لبنان والمنطقة ككل، تحسبا لأي اهتزازات تطيح بـ"الاستقرار اللبناني الهش" لافتة إلى أن لبنان غير مدرج راهنا على قائمة أولويات عواصم دول القرار في خضم اشتباك دولي – إقليمي محموم مع إيران يضع المنطقة برمتها على فوهة اضطراب كبير.

كما أضافت أن كل المقاربات الخارجية للوضع اللبناني تعتبر تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أولى ووحيدة لإدخال لبنان في فترة انتقالية يضع خلالها أزمته على مسار المعالجة التي تتطلب وقتا طويلا قد يستغرق عدة سنوات، وأن الاهتزاز الحادث في لبنان يتطلب عملية احتواء تبدأ بالتأليف الحكومي.

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