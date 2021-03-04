محافظ قنا يعلن موعد تسليم 432 وحدة إسكان اجتماعى بنجع حمادي

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأنه سيتم تسليم 432 وحدة إسكان اجتماعى بعمارات "هو 1" بمدينة نجع حمادى البالغ عددها 18 عمارة، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 مارس 2021 في تمام الساعة 12 ظهرًا.وأوضحت المهندسة ابتسام صموئيل مدير مديرية الإسكان، أن التسليم سيتم بموقع عمارات الإسكان الاجتماعى، مضيفةً أنه عند التسليم يجب أن يحضر صاحب الشقة بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى فقط لعدم التزاحم مع إحضار العقد الأصلي وأصل وصورة إيصال المياه والكهرباء.وأهابت محافظة قنا بالمواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للحفاظ على الصحة والسلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.