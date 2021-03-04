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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 10:36 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
علا غزال
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أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٦٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-
- القاهرة أسيوط مدة ٤٠ دقيقة
- أسيوط أسوان مدة ٣٥ دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

خامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقازيق المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وناشدت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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