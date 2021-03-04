هاشتاج «اكسر القيود ولا تصمت» يتصدر توتير تركيا لليوم الثاني

تصدر هاشتاج "اكسر القيود ولا تصمت"، اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تركيا، الذي حمل مطالب المواطنين الأتراك بالعدالة، مؤكدين أن المكان الذي تغيب عنه العدالة لا توجد به طمأنينة.وتفاعل العديد من المواطنين مع الهاشتاج، وطالبوا بعدم الصمت عن ارتفاع أسعار الفواتير والفقر، وإهدار 128 مليار دولار من خزانة البنك المركزي التركي، وعن تباهي الرئيس التركي رجب أردوغان بموكبه الحاشد أثناء ذهابه لصلاة الجمعة الأسبوع الماضي، الذي ضم 30 سيارة، في حين أن الشعب التركي لا يجد قوت يومه ويأكل من حاويات القمامة.يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس أردوغان، ما اعتبره خطة عمل حقوق الإنسان يجري تنفيذها خلال فترة عامين، وهي عبارة عن وثيقة تتضمن 9 محاور و50 هدفًا و393 نشاطًا، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان للمؤسسات العقابية.