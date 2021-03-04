وزير النفط الهندي يطالب «أوبك» بالوفاء بوعد استقرار الأسعار

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، إن بلاده، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للخام في العالم، تريد أن يعزز المنتجون الرئيسيون في أوبك الإنتاج بهدف الوفاء بوعدهم بتحقيق استقرار أسواق الخام.وأضاف وزير النفط الهندي خلال مؤتمر "أسبوع سيرا" الذي تنظمه "آي.إتش.إس" ماركت إن الهند، حيث يتعافى الطلب على الوقود إلى مستويات ما قبل الجائحة، تود الاعتماد على أسعار معقولة ومسؤولة للنفط.وتعافت أسعار النفط من انهيارها العام الماضي بسبب الجائحة، وذلك بمساعدة تخفيضات الإنتاج التي تنفذها مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا.